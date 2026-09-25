“Las ganas de estar están, pero no hay novedades”

Lionel Scaloni encabezó el primer entrenamiento de la Selección, a puertas abiertas de cara a la preparación para los amistosos internacionales, y además, habló sobre su futuro y dijo que “no hay novedades”.

“Las ganas de estar acá están; pero hay aspectos que hay que sentarse a hablar con el presidente”. Detalló que tenían que reunirse ayer, pero tuvo “dentista” y Claudio Tapia se encuentra en Paraguay, aunque aseguró que “la predisposición es máxima para sentarse a hablar”.

Por otro lado, Scaloni expresó cómo fue el post mundial: “Después de un torneo tan emotivo, siempre uno piensa”. “La semana de descanso fue muy emotiva, tuve tiempo de desconectar un poco, de pasar la amargura de no poder ganar, por la manera en que se dio todo”.

El oriundo de Pujato contó la razón de sus dudas sobre seguir al mando de la selección: “El golpe de no haber ganado fue fuerte, porque estábamos a la puerta de haber conseguido otro título mundial. Siempre dije que este lugar en el que estoy es el soñado, y eso no va a cambiar”, reiteró que “a partir de ahí hay que sentarse a hablar con el presidente, cosa que no ocurrió por lo que mencioné”.

Scaloni reveló los detalles que ocurrieron para que Lionel Messi dispute su último partido en la Argentina y cómo intervino para que sucediera: “Creo que un jugador así merece eso, puse mi granito de arena, hablé, puse de mí, para intentar convencerlo de que era ahora; más adelante no sabía qué podía pasar y lo entendió. La AFA y el presidente pusieron de su parte; es algo bonito, lindo, porque se lo merece”.

Además explicó las razones para convencerlo: “Hablé porque deseo estar en la despedida de él, como no sé si más adelante estaría”; además destacó las intenciones de Messi: “Hicimos fuerza para que pueda estar en este partido, sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas e hizo el esfuerzo de querer venir y poder despedirse con su gente, que tanto lo quiere”.