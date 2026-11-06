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Las Juveniles de Estudiantes quieren recuperarse ante Defensa

Por la fecha 32 del campeonato de formativas, el Pincha se mide frente al Halcón a partir de las 9
 

Por Redacción

Las categorías formativas de Estudiantes se miden este sábado a partir de las 9 ante sus pares de Defensa y Justicia, por la fecha 32 del Torneo de Divisiones Juveniles. Los pibes albirrojos buscarán tomar vuelo en el campeonato frente al Halcón.

Las divisiones Séptima, Octava y Novena oficiarán de locales en City Bell, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube. En tanto que Cuarta, Quinta y Sexta deberán plantarse con sus armas en el predio Campeones del Mundo ubicado en Florencio Varela.

El Pincha quierer recuperarse de la baja cosecha en la jornada anterior ante Huracán, que fue de siete unidades con dos victorias, un empate y tres derrotas.

Sin dudas será una buena oportunidad para que Estudiantes pueda salir del duodécimo lugar de la tabla general. 319 unidades, 92 triunfos, 43 empates y 51 derrotas son los números albirrojos hasta el momento a lo largo del año.

Cuarta (9.00): Botti; Santecchia, López Bertero, Álvarez, Ortíz; González, Maliani, Remis, Hermida; Bazán y Sanabria. DT: Leandro Testa. 

Quinta: (11.00): Kuchaska; Lombardi, Colotto, Caggiano, Olivera; Murillo, Paladino, Artal, González; Piacenza y Amador. DT: Juan Vinaccia.

Sexta (13.00): Álvarez; Sola, Laplace, Maisterrena, Zuccarelli; Ascacibar, Cantero, Villar; Auzmendi, Maisonnave y Daneri. DT: Mauro Raverta. 

Séptima (9.00): Barnechea; García, Romano, Bravo, Segura; Villan, González, Dasso; Luque, Fernández y Monterde. DT: Esteban García. 

Octava (11.00): Andújar; Báez, Vera, Helbert, Grosso; González, Mansilla, Latrubesse; Pérez, Lorenzetti y Montiel. DT: Pablo Rosli. 

Novena (12.45): Lemma; Vasco, Villar, Coronel, Acosta; Desimone, Ferreyra, Ramos, Ocraenecz; Birrio y Solorza. DT: Valter Schunke.

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