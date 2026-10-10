Las juveniles del Lobo se prueban ante Quilmes

En el marco de la vigesimoctava fecha del fútbol juvenil de la Liga Profesional, Gimnasia, con sus seis devisiones, enfrentará a Quilmes.

Las categorías menores, en este caso, serán locales en el predio de Estancia Chica; mientras que las mayores se presentarán en la condición de visitante.

El Tripero viene de disputar parcialmente la jornada anterior, debido a las adversas condiciones climáticas.

Y como esta previa no es mejor en ese sentido, es probable que el sintético sea nuevamente el escenario de los partidos que tendrá por delantes los equipos.

EN ABASTO

En el predio de Estancia Chica la pelota comenzará a rodar a partir de las 9, con el partido de la Séptima División, que se encuentra a cargo de Andrés Ramos, luego jugará la Octava dirigida por Mariano Maida y cerrará la jornada en Abasto la Novena División, que tiene como entrenador a Nicolás Terminiello.

EN ALSINA Y LORA

Por su parte, las categorías mayores se presentarán hoy en el predio de Alsina y Lora.

Allí iniciará la acción la Cuarta División de Ricardo Kuzemka, a partir de las 9, luego será el turno de la Quinta conducida por Guillermo Hernando y cerrará la actividad la Sexta División, de Rodrigo Roselli.