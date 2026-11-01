Las Juveniles repartieron puntos frente a Huracán

Las juveniles de Estudiantes sumaron 7 puntos sobre 18 posibles en la fecha 31 del Torneo de Divisiones Juveniles, en la que enfrentaron a Huracán. El Pincha no pudo repetir la cosecha de la jornada anterior, cuando había conseguido 16 unidades ante Colón y completado una destacada actuación del bloque mayor en Santa Fe, con tres victorias.

En esta oportunidad, el balance fue de dos triunfos, un empate y tres derrotas. La mejor presentación llegó de la mano de la Quinta, que se impuso por 3-0 en City Bell con goles de Murillo, Amador y Páez, en una actuación contundente frente al Globo.

También festejó la Octava, que consiguió una valiosa victoria por 2-1 en condición de visitante. Lorenzetti y un gol en contra de Lascurain marcaron para el Pincha.

Por su parte, la Novena rescató un empate 1-1 en su visita a Huracán, con Coronel como autor del tanto estudiantil.

Las derrotas llegaron en las categorías restantes. Séptima cayó 4-2 en territorio visitante, con goles de Infante y Monterde, mientras que Cuarta perdió 1-0 como local. Por último, Sexta no pudo ante el Globo y cayó por 3-1, con Quieto como autor del único tanto del Pincha.

De esta manera, Estudiantes cerró una nueva jornada del certamen con siete puntos, en una fecha en la que no logró sostener el buen rendimiento que había mostrado ante Colón.