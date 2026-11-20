Gimnasia buscará hoy el pase final del Metropolitano femenino de vóley de División de Honor, cuando juegue el segundo cruce de semifinales contra San Lorenzo. El cotejo comenzará a las 19 en la “Casa del Vóley”, ubicado en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Según el reglamento, con otro triunfo Las Lobas accederán a una nueva final del Metropolitano. En caso de perder se tendrá que disputar un tercer partido frente, que en principio se estaría jugando el próximo viernes 27, en el mismo escenario. Cabe recordar que en el partido de ida, Gimnasia se impuso a San Lorenzo por 3 a 2 (25-16, 16-25, 19-25, 25-14 y 15-9).

A continuación del partido de Las Lobas y Las Matadoras, se enfrentarán en el segybdo encuentro de semifinales, Boca y Vélez, también en el Parque Olímpico. El conjunto boquense está arriba en la serie por 1 a 0, ya que viene de imponerse 3 a 1 con parciales de 21-25, 25-21, 25-21 y 25-23.