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PRIMERA SEMI EN VÓLEY

Las Lobas dieron el golpe ante San Lorenzo

X (@voleycge)

Por Redacción

Las Lobas, después de una tremenda reacción, le dieron vuelta el resultado a San Lorenzo para cerrar terminar ganando por 3-2 la primera semifinal del Metropolitano Femenino de Vóley, disputada en el Parque Olímpico.

Gimnasia tuvo un buen inicio de partido, ya que gracias a la solidez colectiva cerró el primer set con victoria (25-16).

Sin embargo, San Lorenzo se recuperó a tiempo con contundencia. Impuso su juego y logró sacar dos sets de ventaja (25-16 y 25-19) para pasar al frente.

Después, vendría la tremenda recuperación de Las Lobas, que no solo emparejaron las cosas en el cuarto (25-14), sino que además, volvió a lucirse en el tie break, en donde pudo cerrar la primera serie con un 15-9.

La gran figura de la noche fue Daiana López, quien marcó 25 puntos; mientras que Keila Llanos la rompió en el tie break . La segunda serie semifinal está prevista para el viernes 20 del corriente a las 19, en el Parque Olímpico.

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