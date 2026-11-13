Las Lobas juegan la ida en semifinales de vóley

El equipo femenino de Gimnasia jugará esta noche una de las semifinales de ida del torneo Metropolitano de vóley de División de Honor, cuando se enfrente a San Lorenzo de Almagro.

De acuerdo al cronograma de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), el cruce entre Gimnasia y San Lorenzo comenzará a las 21:00 y tendrá como escenario a la “Casa del Vóley” dentro del complejo del Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires.

El partido contará con la televisación de Fox Sports y la entrada es libre y gratuita hasta que se colmen las instalaciones del escenario elegido.

Previamente, a partir de las 19:00, se estará disputando la otra semifinal del presente torneo femenino de División de Honor entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, que también se jugará en el Parque Olímpico (Avenida Coronel Roca 4170, del barrio porteño de Villa Soldati).

Los partidos de vuelta se estarán jugando el viernes de la próxima semana; mientras que en caso de tener que disputarse un tercer encuentro eventual ser llevará a cabo el viernes 27 del corriente mes.

En lo que se refiere a Gimnasia llegó a esta instancia después de dejar en el camino al último campeón; Ferro Carril Oeste. En el partido de ida, Las Lobas se impusieron 3 a 2, en el Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social albiazul; mientras que en la revancha también se impusieron Las Lobas 3 a 0, en el Parque Olímpico.

Por su parte, San Lorenzo eliminó en cuartos de final a Argentino de Castelar. Las Matadoras también ganaron sendos partidos. El primero en sets corridos, en el Polideportivo Roberto Pando en el corazón del barrio porteño de Boedo; mientras que en el desquite se impuso 3 a 1, en el Parque Olímpico.

Boca sacó de carrera a Universidad Nacional de La Matanza; mientras que Vélez eliminó a Banco Provincia. En el primer cruce se impuso el conjunto de Gonnet 3 a 2, en el Parque Olímpico; mientras que después cayó 3 a 0, en el mismo escenario.

Estudiantes jugará por la permanencia contra San Gregorio como visitante, desde las 21;30.