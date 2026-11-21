Con otra actuación sólida y efectiva, Gimnasia volvió a ganarle ayer a San Lorenzo, esta vez por 3-0, en la segunda serie semifinal jugada en el Parque Olímpico, conocido por la “Casa del Vóley”.

De esta forma, se clasificó para disputar la final del Torneo Metropolitano Femenino de Vóley, División de Honor, donde ahora lo espera Boca o Vélez, que al cierre de la presente edición definían la otra llave de semifinales.

Las Lobas, haciendo gala de poderío colectivo e individual, le dieron una verdadera paliza a San Lorenzo, con un categórico 3-0.

A diferencia del primer partido celebrado la semana pasada, donde Gimnasia se impuso por 3-2 (parciales de (25-16, 16-25, 19-25, 25-14 y 15-9), esta vez, las dirigidas por Fabián De Valais se hicieron fuertes en todos los aspectos, y definieron el pleito con parciales de 25-19, 25-23 y 25-23, resultado que les permitió alcanzar una nueva final en este Metropolitano.

Además, el triunfo les vino como anillo al dedo a Las Lobas, ya que en caso de haber habido un tercer encuentro ante Las Matadoras, el mismo estaba previsto para el viernes 27 de este mes.

Gimnasia, una vez más, sacó a relucir todo su potencial para sacar adelante una llave por demás complicada, teniendo en cuenta los pergaminos de su rival.

Ahora, en la definición de este certamen, Gimnasia tendrá que esperar por Boca o Vélez.