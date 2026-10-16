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Vóley metro femenino

Las Lobas se miden con Tres de Febrero

Por Redacción

Se jugará la décima fecha de la fase regular del torneo Metropolitano femenino de vóley de División de Honor. En dicha jornada tendrán acción hoy los tres equipos platenses: Banco Provincia, Estudiantes y Gimnasia.

En lo que respecta a Gimnasia estará jugando en el segundo turno de la doble jornada en la “Casa del vóley”, que tiene su lugar en el Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido se estará midiendo con el equipo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Se estima que el partido estará arrancando a las 21 -después del cruce entre Boca Juniors y San Gregorio- con televisación de Fox Sports.

A todo esto, Estudiantes recibirá a San Lorenzo de Almagro, a partir de las 21, en el gimnasio del Estadio UNO: mientras que Banco Provincia será local ante Universidad Nacional de La Matanza, en City Bell.

El único líder del certamen es Boca Juniors que suma 25 puntos; aunque la fecha pasada se quedó sin invicto al perder contra Argentino de Castelar por 3 a 2.

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