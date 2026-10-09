Las Lobas viajan y se presentan en Perú

La delegación del vóley de Gimnasia estará viajando hoy, a partir de las 9, con rumbo a Perú para ser parte de la presentación del equipo femenino de la Universidad de San Martín de Porres de ese país.

En este caso será por segundo año consecutivo que Las Lobas formen parte de un evento de estas características llamada “Gala Santa”, que organiza el prestigioso San Martín de Porres, uno de los clubes denominados grandes del vóley de dicho país.

La cita entre San Martín de Porres y Gimnasia se disputará mañana desde las 19 (hora argentina), en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con una gran cantidad de presentaciones y artistas invitados especialmente para la ocasión.

Es una tradición de los equipos más importantes de la región en la antesala al inicio de la temporada del vóley de elite peruano. El año pasado Las Lobas fueron invitadas por parte de Universitario Deportes a “La Noche de Las Pumas”.

Una vez finalizado el encuentro con Universidad de San Martín de Porres, que tiene como entrenador a Martín Ambrosini -ex técnico de Gimnasia-, la delegación albiazul estará regresando al país para continuar su preparación de cara al tramo final del torneo local.

Para poder participar de esta presentación en Perú, Gimnasia adelantó el cotejo de la novena fecha del torneo Metropolitano femenino de vóley de División de Honor, donde enfrentó a San Lorenzo de Almagro. Las Lobas fueron superadas por el conjunto azulgrana: 3-0 (25-18, 25-22 y 28-26), en el Polideportivo “Roberto Pando, en pleno corazón del barrio de Boedo.

En lo que se refiere a Estudiantes tendrá que jugar esta noche, desde las 19, con San Gregorio, en el estadio del Parque Olímpico con la televisación por la señal de cable de Fox Sports; mientras que Banco Provincia recibirá, a partir de las 21:30, a su par de Vélez Sarsfield, en el Polideportivo de City Bell. Ambos partidos se encuadran en la novena fecha del torneo Metropolitano femenino.