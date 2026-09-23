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EN EL MARCO DE LA COPA DESARROLLO METROPOLITANA

Las Lobizonas cayeron en los penales del hockey femenino

Archivo

Por Redacción

Después de igualar en un tanto tras los sesenta minutos reglamentarios, el equipo de Gimnasia “A” de hockey femenino cayó frente a Quilmes “B” 3 a 0, en los shoot-out (penales australiano).

Dicho partido correspondió a una de las semifinales de la Copa Desarrollo, que organiza la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires. A propósito, el encuentro se jugó en la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires.

Por su parte, en la otra semifinal, que se estaba disputando anoche al cierre de esta edición, Estudiantes “A” se enfrentaba con Arquitectura “B” por un lugar en la final, que tendrá lugar el 12 de octubre.

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