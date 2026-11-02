Las Malvinas le mete presión a ADIP y Olmos

Quedó atrás una nueva fecha (11) del Clausura de la Liga Amateur. No hubo cambios en la punta, ya que los líderes, ADIP y Unidos de Olmos empataron sus respectivos compromisos, aunque en este caso, el más favorecido fue Las Malvinas, que al imponerse por 2-1 sobre Estrella, con goles de Travella y Silva, quedó a una sola unidad de ventaja, cuando quedan cuatro fechas para el cierre de la presente temporada.

El Naranja empató sin goles con Fomento; mientras que Unidos de Olmos terminó 1-1 (Martín y Di Pizio, los goles) con Gonnet. En otros resultados, Everton 2 (Lojo y Cimino), Brandsen 0; CRISFA 1 (Hariyo), Alianza 1 (Pietraccone); CC. Tolosano 0, CRIBA 2 (Collado, de penal, y Cisterna) y Peñarol 6 (Cipolla -2-, Escobar, Quiroz, Santillán y Carballo), For Ever 2 (Villanueva y Capria).

Y por el torneo de Primera B, Montoro le ganó 2-1 a Villa Lenci con dos goles de Beto Concha y sigue en la punta. Además, Curuzú 2 (Saffores y D`Uva), Expreso Rojo 0; Talleres 3 (Ruiz, Testa y Veiga), 5 de Mayo 2 (Juárez 2-2, uno de penal); Tricolores 1 (Kardasinski), Ringuelet 0, San Martín 2, Iris 0 y Romerense 2, Argentino (J) 2.

REGIONAL: SAN LORENZO TIENE RIVAL EN CUARTOS

San Lorenzo, que viene de acceder a los cuartos de final del Regional Amateur, tras derrotar a La Fraternidad por 3-2 en la revancha, y cerrar la serie 7-3 en el global.

Ayer, se conoció el próximo rival para los cuartos de final: se trata de Atlético Chascomús, que derrotó 2-0 a SETIA FC y definió la serie a favor (2-1).

LOS SEMIFINALISTAS EN LA C

Después de cumplida la última fecha del Clausura de Primera C, quedaron definidos los cruces de las . semifinales: Banco Provincia (goleó a 9 de Julio por 3-0) vs. Polideportivo Gonnet (pese a perder con Universitario 2-0). Y DIVE-San Juan Bautista. Como anticipo, ayer, el equipo de Villa Elisa se impuso 5-0 a los “aurinegros”. Además, Ateneo Popular 5. NV. Argüello 2 y Los Dragones 1, Unidos del Dique 3.