Las Malvinas puede saltar a la punta del Clausura

No será una fecha cualquiera la que se desarrollará esta tarde desde las 16, en la Liga Amateur. La decimotercera reunión del Clausura 2026 será clave no solo para aquellos equipos que pelean por la corona, sino también para los que pretenden alejarse de los últimos puestos y evitar el descenso.

A tres fechas del cierre de la presente temporada, hay varios equipos que tienen chances concretas de quedarse con el título.

Como ADIP recién estará jugando el miércoles que viene ante San Lorenzo, en una nueva edición del clásico de barrio. Y Unidos de Olmos lo hará mañana ante Estrella, en la cancha de Villa San Carlos, Las Malvinas podría convertirse en el nuevo puntero del torneo Clausura, al menos de manera transitoria, cuando esta tarde reciba en 528 y 140 a CRIBA, que mantiene chances de llevarse la corona.

Peñarol, que también está metido en la conversación, visita en 14 y 71 a CRISFA, esperando que los de Las quintan resignen algún punto para treparse a lo más alto.

La fecha se completa con estos partidos: Polideportivo Gonnet vs. Brandsen (501 y 141); Everton vs. Fomento (7 y 629); CC. Tolosano vs. Nueva Alianza (528 bis y 115) y Alumni vs. For Ever (70 y 148).

LA PRIMERA B, AL “ROJO VIVO”

La fecha 13 de la Primera B también tendrá sus atractivos. Quedan solo tres reuniones para el cierre y Tricolores, el puntero, buscará mantenerse en lo más alto cuando reciba en 648 y 1 a la Asociación Iris. Mientras que Villa Montoro, el escolta, juega un partido clave ante Romerense, en 168 y 517. También se enfrentarán Argentino (J) vs. Expreso Rojo (18 y 460); Villa Lenci vs. 5 de Mayo (21 y 78); Curuzú Cuatiá vs. CF. Ringuelet (411 y 21A); Talleres vs. Comunidad Rural (66 y 174); Porteño vs. La Plata (Masantonio y Alsina, Ensenada) y San Martín vs. Defensores (CB) (58 y 145).

FINAL ATRAPANTE

DIVE, de Villa Elisa, y Polideportivo Gonnet disputarán esta tarde desde las 16 la final del Clausura de Primera C. El encuentro tendrá lugar en el predio ubicado en 4 y 407, de propiedad de DIVE.

El cuadro de Villa Elisa, en su primer año en las competencias liguistas, tendrán la gran chance de alcanzar el premio mayor ante Polideportivo Gonnet, que vuelve a instalarse en una final, como sucedió durante el Apertura pasado, aunque en ese caso cayó en la definición ante Ateneo Popular.

De acuerdo a lo que establece el reglamento, en caso de que haya empate en los noventa minutos, se ejecutarán penales hasta que surja el campeón.