Las Malvinas sigue arriba y Brandsen dejó pasar una chance en la Liga

En la jornada de ayer se dio por finalizada la séptima fecha de la Primera División de la Liga Amateur Platense. Pese al empate que consiguió el sábado, Las Malvinas se mantiene como líder y conserva tres puntos de ventaja sobre su escolta Brandsen, que también igualó y perdió la posibilidad de quedar a tiro de la cima.

Como informó este matutino en su edición anterior, el Verde empató 1-1 en su visita a Gonnet. Por su parte, Peñarol derrotó 3-1 a Centro Fomento y consiguió escalar posiciones en la tabla.

En la continuidad de la fecha, ADIP volvió al triunfo y derrotó 2-1 a Everton. El mismo resultado se registró entre Tolosano y Unidos: los de Olmos se quedaron con los tres puntos y se posicionan como uno de los animadores del torneo, mientras que Círculo continúa sin levantar cabeza y todavía no logró sumar en el certamen.

En tanto, CRISFA también consiguió un resultado favorable al imponerse 2-1 ante Estrella. La victoria le permitió sumar, pero además le impidió a los de Berisso adueñarse del segundo puesto.

Por su parte, Brandsen, escolta de Las Malvinas, igualó sin goles ante Alumni en Los Hornos y dejó pasar una buena oportunidad para quedar a un punto del líder.

Por otro lado, CRIBA, que venía de vencer a Nueva Alianza en la fecha pasada, volvió a sumar de a tres y se despachó con un contundente 5-2 ante For Ever, en condición de visitante.

Cabe señalar que el duelo entre Alianza y San Lorenzo de Villa Castells quedó postergado debido a la actividad regional.

De esta manera, Las Malvinas continúa en lo más alto de la tabla de posiciones de la máxima categoría liguista, al mismo tiempo que sus competidores se encuentran en una pelea pareja.

TRICOLORES PERDIÓ EN LA B Y ARGENTINO LE BIRLÓ LA CIMA

Por la séptima jornada de la segunda categoría de la Liga Amateur Platense, Tricolores cayó 1-0 ante Argentino Juvenil, que con este triunfo se subió a lo más alto de la tabla de posiciones.

Si bien ambos equipos cuentan con 15 puntos, el Juve marcha primero debido a la diferencia de gol, que es de un tanto arriba.

En otros resultados de la fecha, Romerense goleó 4-1 a Curuzú Cuatía; Talleres igualó por 2-2 ante Villa Lenci; Porteño rescató un 1-1 con Villa Montoro; San Martín y Expreso Rojo empataron sin goles; 5 de Mayo venció 3-0 a Defensores CB; La Plata replicó el resultado ante Ringuelet, mientras que Iris le ganó 1-0 a Comunidad.