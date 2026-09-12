Las razones por las que Scaloni dejaría su cargo

¿Qué será del futuro del entrenador Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina?. La posibilidad de que prolongue su vínculo entró en una etapa de incertidumbre después del Mundial 2026.

El técnico oriundo de la ciudad santafesina de Pujato tiene contrato hasta el 30 de diciembre y todavía no definió si continuará en el cargo, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente, Claudio Tapia, busca convencerlo para pueda encabezar un nueva etapa.

Después de perder la final de la Copa del Mundo ante España, el técnico reconoció públicamente que necesitaba tiempo antes de tomar una decisión. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”, expresó entonces, al referirse al desafío de reconstruir un equipo tras de varios años de éxitos.

De acuerdo a lo que trascendió en los últimos días, Scaloni también le habría transmitido al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el desgaste acumulado durante sus ocho años al frente del seleccionado, en las que consiguió dos Copas América, la Finalíssima, una Copa del Mundo y un subcampeonato mundial. En ese contexto, existen tres cuestiones deportivas e institucionales que aparecen como condicionantes para definir si seguirá más allá de diciembre.

1) El desgaste y la reconstrucción de la Selección. De acuerdo con la información difundida por Gustavo Yarroch en una emisora de Capital, el primer motivo está relacionado con el desafío deportivo que tendrá por delante Lionel Scaloni. La salida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, sumada a la posible baja de otros referentes, obligará al entrenador a iniciar una renovación del plantel.

2) La polémica por una supuesta deuda: El segundo punto mencionado es el factor económico. Según versiones periodísticas, existiría una deuda de la AFA con integrantes del plantel y el cuerpo técnico en concepto de diferentes premios. Este supuesto atraso es llamativo por el contexto de fuerte crecimiento de los ingresos de la entidad madre del fútbol argebtino.

Sin embargo, este aspecto requiere una aclaración importante: desde la AFA negaron públicamente que exista una deuda con Scaloni o con los jugadores por partidos amistosos y Eliminatorias. Según fuentes de la entidad sostienen que esos pagos están al día y explicaron que los premios correspondientes al Mundial todavía no fueron entregados por FIFA a las federaciones.

3) Los amistosos que no convencen a Scaloni: El tercer motivo está relacionado con la organización de los partidos amistosos. De acuerdo a la información difundida, Scaloni pretende que la Selección enfrente a rivales de mayor jerarquía durante las fechas FIFA, una cuestión que habría planteado en distintas oportunidades.

Así, el futuro de Lionel Scaloni continúa abierto. La AFA quiere que el entrenador siga, mientras que el técnico deberá definir si está dispuesto a encabezar la reconstrucción de la Selección después de una etapa marcada por grandes éxitos y ahora atravesada por la salida de Messi.

Por el momento, no existe confirmación de que haya decidido dejar el cargo.