Lautaro Blanco no jugará ante el Rojo

Boca ya piensa en el partido del domingo ante Independiente. Y en ese sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena comenzó a delinear la formación titular, la cual tendrá la ausencia de Lautaro Blanco, el lateral que llega disputado 24 partidos consecutivoe si se toma en toda todas las competencias.

El lateral izquierdo surgido de Rosario Central no se perdió ningún partido del ciclo del Vasco y este domingo ante Independiente, por fin, le llegará la hora de descansar.

Después de jugar, jugar y jugar sin parar, el zurdo ni siquiera formaría parte de la convocatoria frente al Rojo.

Una baja sensible la de un futbolista que no falta nunca y que, además, le suma un nivel muy alto. Tan es así que está en la órbita de la Selección Argentina y que lleva nada menos que siete asistencias en lo que va del semestre; la última, a Lautaro Di Lollo para abrir el marcador frente a Vasco da Gama en el Maracaná.

Hasta ahora, el rosarino de 27 años lleva disputados 23 de los 24 encuentros de esta segunda parte del año como titular. En el partido restante, frente a Gimnasia de Mendoza, ingresó a los 23’ del segundo tiempo. De esas 23 presencias en el 11 inicial, solamente dos veces fue reemplazado. El balance da que jugó 2024’ de los 2190’ que lleva Boca en el semestre, un altísimo 92.5% del tiempo total.

En Río de Janeiro, por primera vez, Lautaro Blanco mostró síntomas de cansancio, por eso se lo vio en varios pasajes muy retraso de lo habitual.

Sobre el cierre de la primera etapa, evidenció una molestia física que hizo preocupar al Vasco Arruabarrena, pero que no le impidió disputar el segundo tiempo de la semifinal contra los cariocas en Río de Janeiro. Cuando amagó a salir, el Vasco mandó a calentar a Malcom Braida, quien pica en punta para jugar contra Independiente, y a Ayrton Costa, que si bien siempre jugó como zaguero en Boca, tiene experiencia en el puesto y asoma como alternativa viable.