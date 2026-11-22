El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso venció sin problemas en el estadio Olímpico de Roma a los “giallorossi”, para seguir como líder del fútbol italiano y obligar a Inter a ganarle hoy al Atalanta como visitante, a quien enfrentará en la ciudad de Bergamo desde las 16:45.

En tanto, en los restantes partidos de la jornada de ayer, la Roma goleó en su visita al Parma, derrotándolo 5-1, con la presencia de los argentinos Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Paulo Dybala. El Como, donde Nicolás Paz y Máximo Perrone ingresaron a los 57’, se impuso 2-0 al Cagliari y, por último, el Napoli le ganó 1-0 a Torino.