Lazio es el único puntero de la Serie A italiana tras el triunfo 2-1 sobre Cagliari

Lazxio llegó a los 28 puntos y es el único líder del Calcio tras su victoria 2-1 sobre Cagliari. Gustav Isaksen y Andrea Pinamonti marcaron para el equipo de la capital y Nzola descontó para Cagliari. Como, con Nico Paz como titular, le ganó 1-0 a Venezia con el gol de Lucas Da Cunha de penal. El sorprendente Frosinone derrotó 2-0 a Torino (goles de Ghedjemis y Caló); Juventus 2-0 a Napoli (Alajbegovic y Boga) mientras que Genoa (tantos de Osmajic y Messias) venció como visitante 2-1 a Lecce (Maleh).

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