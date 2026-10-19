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Lazio goleó 3-0 a Juventus en Turín y es líder de la Serie A junto al Inter

Por Redacción

Lazio disfruta un gran inicio de Serie A. El conjunto de la capital italiana goleó de visitante a la Juventus por 3 a 0 con goles de Olivier Provstgaard, Gustav Isaksen y Fisayo Dele Bashiru y es líder junto a In ter con 19 puntos. Por su parte, Como -con un tanto de Nico Paz- le ganó 3-1 como visitante a Fiorentina para alcanzar el quinto lugar en el torneo. También como visitante, Lecce derrotó 3-0 a Udinese y Milan alcanzó el cuarto lugar al derrotar como local 3-2 a Atalanta.

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