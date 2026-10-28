Lazio trepó a la punta de la Serie A con una goleada

Lazio aplastó como visitante por 6 a 2 a Sassuolo, por la novena fecha de la Serie A de Italia, y es líder del certamen con 25 puntos. Los goles del triunfo para la Lazio los convirtieron Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Romano Mussolini, Mattia Zaccagni y Tijjani Noslin(2). Kristian Thorstvedt y Sebastiano Esposito marcaron para Sassuolo.

De esta manera, el conjunto romano le sacó 3 puntos al Inter, que tiene 22 pero todavía no jugó su partido.

Roma venció 4-2 al Cagliari, llegó a los 21 puntos y está tercero en el calcio. Emmanuele Lulli, Niccolo Pisilli, Rodrigo Mora y Donyell Malen marcaron los tantos del equipo ganador, en el que los argentinos Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro fueron titulares. Nzola y Maldini anotaron para el Cagliari.

Por su parte el Como le ganó 3-1 a Torino con una gran actuación de Nico Paz. El argentino Nicolás Paz destrabó un partido complicado, ya que el Torino había comenzado ganando con gol de Ché Adams.

Sin embargo, a falta de 9 minutos para el final del partido, Jacobo Ramón lo empató para el Como, Nico Paz anotó a los 42 del segundo tiempo y Martín Baturina puso las cifras finales a los 47.

Hoy completarán la novena jornada de la Serie A: Inter-Venezia, Parma-Udinese-Milan-Bologna, Monza-Napoli y Genoa-Juventus.