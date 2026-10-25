Leonel Jaime la pasó mal en Peñarol

El delantero Leonel Jaime, cuyo pase pertenece a River pero se encuentra a préstamo en Peñarol, fue insultado por sus compañeros y los hinchas de su equipo y terminó llorando en pleno partido. El argentino frenó un ataque propio para que los médicos atendieran a un rival. La acción tuvo lugar a los 31 minutos del primer tiempo en el partido ante Juventud que terminó 0 a 0. Los hinchas lo abuchearon pese al buen gesto que tuvo para con su colega. Y un compañero lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento del público.

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