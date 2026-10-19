Leonel Troncoso tendrá primer contrato y se definen otras firmas

El mediocampista tripero Leonel Troncoso, que fue al banco de relevos del equipo superior por primera vez en el compromiso ante Huracán, será uno de los futbolistas categoría 2006 que firmará su contrato profesional a fin de año.

Troncoso tiene 20 años (nació el 9 de setiembre de 2006), es de Berisso y es el creador de juego de la Reserva dirigida por Hernán Lisi. Lleva 5 goles en el actual Torneo Proyección Clausura y también fue importante a fines de 2025 cuando el Lobo llegó a la final del torneo ante Boca (hizo un golazo para el 2 a 2) que el tripero perdió por penales.

En total, son catorce los jugadores sobre los que la dirigencia, la secretaría técnica y la coordinación de juveniles deben decidir el ofrecimiento de primer contrato. En la lista destaca Máximo Cabrera, el arquero que atajó frente a Atlético Tucumán en marzo de este año por las lesiones de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic.

En el listado figuran además Fausto Campano (también arquero), los defensores Benjamín García, Tiziano Rocco, Matías Gauto, Áxel Ledesma, Jonathan Rodríguez (se había ido a Banfield y regresó al club); los mediocampistas Bautista Reinhardt y Tiago Azamé; y los delanteros Santino López García, Andrés Guzmán, Gerónimo Kugler y Francisco Ballesteros.

De ellos, Benjamín García (lateral derecho) y Francisco Ballesteros (delantero) son habituales titulares en el selectivo. En el caso de Ballesteros, llegó desde Independiente, se ganó el lugar que era de Cayetano Bolzán y Jorge De Asís; y marcó un gol en la última victoria en el clásico de Reserva. El otro gol en ese 2-0 fue de Santino López García.