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Incidentes en 2025

Levantaron sanciones a socios por la asamblea

Por Redacción

En las últimas horas trascendió que el pasado 3 de marzo la Comisión Directiva albiazul resolvió el levantamiento de la suspensión provisional a los tres socios que habían sido individualizados por la anterior gestión como responsables de la agresión con un micrófono al presidente del club, Mariano Cowen, y golpes a un exdirigente de la entidad.

Los mencionados socios se encuentran plenamente habilitados para el ejercicio de sus derechos estatutarios bajo la condición de socios vigentes tras los plazos administrativos de rigor. Dos de los asociados habían presentado un amparo en la justicia ante la medida sancionatoria de la anterior CD.

Según trascendió, la decisión de la actual conducción se basó en desprolijidades en el sumario administrativo, aunque el mismo remitía a una profundización de las actuaciones por parte de la actual dirigencia para tomar una medida definitiva.

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