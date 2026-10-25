Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En primera b, villa montoro le arrebató la punta a tricolores

Liga Amateur ADIP ganó en Berisso y se subió a lo más alto

Con una actuación contundente, goleó 4-1 a Estrella y pasó al frente, ahora junto a Unidos de Olmos, que no salió del empate con Everton. For Ever, en tanto, descendió en forma anticipada
adip, que goleó en berisso y se subió a la punta / mauricio samudio

Por Redacción

La décima fecha del Clausura de la Liga Amateur arrojó resultados que llevaron a modificar cambios al frente de las posiciones. Por ejemplo, Unidos de Olmos empató sin goles con Everton, sigue puntero con 20 puntos, pero ahora en compañía de ADIP, que al golear a Estrella en Berisso por 4-1, también se subió a la punta.

El partido que se jugaba en Olmos entre Unidos y el Decano no pudo culminar debido al ingreso de algunos hinchas del equipo local a la parcialidad visitante, cuando faltaba un minuto para la culminación del mismo.

Volviendo al partido en Berisso, el Naranja goleó 4-1 gracias a las conquistas de Catalano, Busso de penal, Crovetto y Casas, y alcanzó el primer puesto. Para la Cebra descontó Risculese; mientras que Pinto se retiró expulsado.

Por su parte, Las Malvinas es el nuevo integrante del podio al llevarse el encuentro ante Brandsen con gol de Fernández. Ahora suma 17. Con 16 quedó CRIBA, que venció 3-2 a Alumni en un partidazo. Hubo festejos de López, Gayoso y Fontanella para el Azulado; mientras que para el Carcelero anotaron Duarte y Giménez. El arquero Cranchi le atajó un penal a Rigay.

En tanto, Nueva Alianza ganó un encuentro clave por el descenso, Goleó 4-2 a Peñarol con tantos de Jurado, Martín Clúa, Leo Kees y Clavero, Carballo, con sendos penales, descontó para Peñarol.

Mientras que Polideportivo Gonnet superó 2-0 a For Ever y lo mandó a la B tras una floja campaña. Los goles fueron de Ennis y Tomi Martín. En otro resultado, Fomento 2, CC. Tolosano 1. El miércoles cierran la fecha San Lorenzo vs. CRISFA.

montoro en lo más alto

Con relación a la Primera B, Villa Montoro superó 3-1 a Curuzú y se convirtió en el nuevo puntero con 22, uno más que Tricolores que ayer volvió a empatar. Los goles del Villero fueron de Emma, de penal, Gauna y Vecchio. Gaudio, en contra, el descuento.

Precisamente, el “Trico” igualó ante 5 de Mayo 3-3 en un partudazo lleno de goles. En otros resultados, Argentino(J) 1, Villa Lenci 0; Expreso Rojo 1, Talleres 2; CF. Ringuelet 0, Porteño 0; C. Rural 1, San Martin 2 Y Asociación Iris 1, Defensores (CB) 1.

BANCO, PUNTERO EN LA C

Por la Primera C, Banco Provincia le arrebató los puntos a San Juan y se sumó a la cima tras superarlo por 3-2. Además, DIVE 3, A. Popular 0; Gonnet 5, 9 de Julio 0; NV. Argüello 2, Los Dragones 0; y Unidos de Olmos 1, Universitario 1.

Por los octavos de final del Regional, San Lorenzo visita a La Fraternidad, en Zárate

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?