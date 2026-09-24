Liga Amateur: For Ever sorprendió a San Lorenzo y respira más aliviado

Con gol de Agustín Escalante, For Ever sorprendió a San Lorenzo, en Villa Castells, al vencerlo por 1-0 en el partido que completó la octava fecha del torneo Clausura que depende de la Liga Amateur.

Con este triunfo, el Mondonguero, ahora con 6 puntos, comienza a respirar más aliviado con relación al tema del descenso, y logró abandonar el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Mientras que el Cuervo, que se aseguró el pasaje a la segunda ronda del Regional Amateur, se quedó con 8 unidades.

El único partido que queda por definir es el que suspendió por graves incidentes el fin de semana en Berisso, cuando Estrella y Alumni igualaban sin goles al momento de la suspensión (28 ST).

Por otra parte, ayer se completaron los seis partidos (cuatro de Primera B y dos de la C), que fueron interrumpidos el domingo por la lluvia.

En este caso, el Centro de Fomento Ringuelet terminó goleando por 6-2 a Defensores de City Bell, resultado que le permitió trepar al segundo lugar de la clasificación con 13 puntos e igualar la línea de Villa Montoro y Argentino Juvenil, que terminó 0-0 con Talleres del Provincial, tras completarse los 53 minutos que estaban pendientes.

En otro de los partidos que puso al día la octava fecha del Clausura de Primera B, la Asociación Iris venció finalmente 2-1 a Romerense, con los goles de Alé y Morales. El albirrojo culminó el encuentro con dos jugadores menos.

En Los Hornos, se completaron los 64 minutos pendientes entre la Comunidad Rural y La Plata FC. En este caso, el triunfo le favoreció al Tigre por 1-0.

En lo que respecta al torneo de Primera C, DIVE, en los 45 minutos que le restaban al encuentro (se jugaron un tiempo de 23 minutos y otro de 22), se impuso finalmente por 1-0 a Unidos del Dique. De esta manera, el cuadro de Villa Elisa se subió al tercer puesto de la tabla de posiciones, ahora con 12 unidades. Pero está muy lejos del líder, San Juan Bautista, que tiene puntaje perfecto (18 en seis presentaciones).

Finalmente, Banco Provincia también completó los 45 minutos que quedaban, y en se tiempo, logró imponerse por 2-0 a Los Dragones. El triunfo del equipo de City Bell le permitió afirmarse en el segundo lugar (con 15), y más cerca de San Juan Bautista.

Por otra parte, la Liga confirmó que el sábado, desde las 16, se desarrollará la novena fecha del Clausura en las tres divisiones, a excepción de Peñarol-San Lorenzo.