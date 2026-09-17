Lionel Messi llegó a 100 goles en Miami y dio otra vuelta

Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y se consagró campeón de la Campeones Cup, en una noche que tuvo a Lionel Messi como protagonista. El argentino abrió el marcador a los 22 minutos, con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez, y alcanzó los 100 goles con la camiseta del conjunto estadounidense.

El equipo dirigido por Kily González, en su debut como entrenador del Inter Miami, logró ponerse en ventaja y sostuvo el resultado pese a algunos intentos del conjunto mexicano. Messi volvió a marcar en el segundo tiempo, pero su tanto fue anulado por posición adelantada.

Cruz Azul tuvo oportunidades para igualar. A los 5 minutos, Dayne St. Clair realizó una gran atajada para evitar el 1-0 y, a los 66, Fernández estrelló un cabezazo contra el palo.

A los 80 minutos llegó el segundo gol del Inter Miami. Messi ejecutó un córner y Casemiro apareció en el área para conectar de cabeza y establecer el 2-0.

Con esta conquista, Messi sumó el título número 48 de su carrera, de acuerdo con los recuentos que incluyen sus consagraciones con Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección argentina. Además, alcanzó los 100 goles con Inter Miami en una jornada histórica para el club.

Los goles de cabeza de Messi

El idilio de Lionel Messi con las redes parece no tener fin. Anoche, ante Cruz Azul, el capitán argentino volvió a inscribir su nombre en el marcador con un golpe de cabeza, el número 929 de su carrera.

La estadística que se desprende de la carrera de Messi es abrumadora y demuestra su versatilidad frente al arco. Su principal arma, la pierna izquierda, ha sido la responsable de 780 anotaciones, lo que representa la gran mayoría de su producción goleadora.

Sin embargo, Leo ha demostrado ser un definidor total: suma 113 goles con la pierna derecha y, tras el grito de anoche, alcanzó los 32 goles de cabeza, el tercero en una final por esa vía: al Manchester United en la final de la Champions League 2008/09 y al Sevilla en la Supercopa de España 2016.