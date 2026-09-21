Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su último partido con Argentina

Lionel Messi presentó la camiseta especial que vestirá en su último partido con la camiseta de la selección argentina, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el actual jugador del Inter de Miami en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y despertó miles de comentarios de sus seguidores en la previa a un encuentro muy especial.

En el modelo exhibido por el exfutbolista del Barcelona se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado.

Cabe señalar que el último encuentro de Messi con la camiseta argentina tendrá lugar dentro de 15 días y para este encuentro fueron convocados los campeones del mundo de Qatar 2022 como Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, entre otros.

Asimismo, se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto para despedir al máximo goleador de la Albiceleste. Las entradas para el partido de despedida comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de la plataforma Deportick y habrá miles de fanáticos en la fila virtual intentando conseguir su boleto para el partido.

Desde su debut en 2005, Messi disputó un total de 207 compromisos con la selección argentina en los que convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias, rompiendo decenas de récords a lo largo de su ciclo y consiguiendo el título más deseado por cualquier futbolista: el Mundial.