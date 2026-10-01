Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del Eldense de España: los detalles

Este jueves, Lionel Messi concretó la compra del club español Eldense, fundado en 1921 y que compite en la segunda división de España en la actualidad. La adquisición fue confirmada con el club a través de un comunicado en su página web.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, señaló el equipo respecto a la llegada del actual jugador del Inter de Miami.

En ese sentido, el club español señaló que comenzará a forjarse un “proyecto con visión a largo plazo” a partir de la compra de Messi a fin de “impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social” del Eldense.

“Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana”, remarcaron más tarde.

Sin embargo, el club dejó en claro que el proceso de compra llevado a cabo por el jugador argentino se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

El Eldense había logrado un histórico ascenso a Segunda División en 2023 después de 60 años, pero no se pudo mantener en el paso previo a la máxima categoría y bajó a Tercera para la temporada 2025-26. De igual forma, el regreso del equipo español fue inmediato.

Asimismo, con la compra del equipo español, el perfil empresarial de Messi continúa creciendo en el fútbol. Actualmente, el capitán argentino cuenta con participación mayoritaria en cuatro clubes: Deportivo LSM con Luis Suárez en Uruguay, Leones FC de Rosario (institución fundada y administrada por el círculo íntimo de la familia Messi y que compite oficialmente en Torneos AFA), el Inter Miami de Estados Unidos y Unió Esportiva Cornellà, que se encuentra en la quinta categoría del fútbol de España.