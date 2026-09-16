Lionel Messi tendrá su emocionante despedida en el Monumental

Lionel Messi tendrá un partido más con la Selección. Retirado de la albiceleste, aceptó la posibilidad de que el público argentino lo despida en el Monumental el próximo 6 de octubre ante Benín en el marco de la próxima fecha FIFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental. Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del crack para un “last dance” en el que estará acompañado por los campeones mundiales de Qatar en su encuentro de despedida.

Messi se despedirá de los hinchas con el estadio lleno, ya cumplida la sanción de reducción de aforo

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, afirmó Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

El presidente de la AFA confirmó que la inciativa fue consensuada con Lionel Scaloni, técnico del combinado nacional. Por otro lado, Tapia informó que invitarán a los campeones del mundo de Qatar 2022 que no estén en la lista de Lionel Scaloni para que se sumen a la despedida del 10.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 2022, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, agregó Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Argentina jugará una serie de tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Luego de eso, enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Lionel Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River.

Quienes son los primeros convocados del nuevo ciclo

Lionel Scaloni confeccionó la lista de convocados para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Desde la cuenta de la Selección argentina informaron que Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, al igual que Messi, solo jugarán el partido del 6 de octubre.

En el listado de 28 futbolistas figuran los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli; los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega; los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Pax, Franco Mastantuono; y los delanteros Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Como está vigente la reducción de aforo para los próximos dos partidos tras infringir el artículo 15 (“Discriminación y agresiones racistas”), Messi estará presente en el tercer partido de la serie ya con el Monumental a pleno. Será la despedida cara a cara con los hinchas luego de la carta publicada el pasado 31 de agosto, cuando confirmó el final de sus 21 años con la Albiceleste, en los que cosechó el Mundial Sub 20 (2005), la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de los subcampeonatos mundiales en Brasil (2014) y Estados Unidos, México y Canadá (2026).

Fueron invitados los campeones de Qatar 2022 que no están en la actual convocatoria

Además, la Selección arrastra sanciones para tres futbolistas tras la final del Mundial, ya que Leandro Paredes está suspendido por diez fechas, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por un partido, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Ayala. En ese contexto, la AFA confirmó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se cumplan “en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”. Por lo tanto, Ayala y Almada quedarán al día con sus castigos en el curso de esta Fecha FIFA.

Al listado anunciado ayer se sumarán los futbolistas del medio local, cuyas convocatorias se darán a conocer el viernes. En el listado, además de los excampoenes como Ángel Di María, Nicolás Otamendi o Gonzalo Montiel, podrían aparecer nombres como Simón Escobar (Vélez) y Milton Delgado (Boca).