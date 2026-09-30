Lionel Scaloni: “La predisposición para seguir está”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del primer choque de la fecha FIFA ante Bolivia en Córdoba.

Para comenzar, el nacido en Pujato, se refirió a la chance concreta de que en las próximas semanas se termine de cerrar su continuidad al frente del seleccionado nacional y dijo: “Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo. La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar. Después de la final dije que había que pensar bien. Tuve que repensar bien el tema deportivo, que es fundamental, sin olvidar el económico. Analizar qué nos queda, qué se nos viene, y estamos ilusionados con eso. Me he decidido a intentar llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de competir o armar algo lindo no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”.

En otro momento de su contacto con el periodismo, el DT de 48 años se refirió a que ocurrirá con la camiseta número 10 tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina y expresó: “Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”.

Respecto a quien portará la cinta de capitán en la era post Messi, el conductor de la albiceleste, confesó: El capitán ya era Cuti (Romero) después de Leo y Ota, el segundo va a ser Emiliano y el otro Lautaro, por lo menos para estos partidos”.

También, pese a tratarse de una conferencia de prensa en donde abundaron las consultas acerca de la particular situación que se dará con el fin del recorrido de Messi con el seleccionado, el ex lateral derecho se refirió a varios aspectos del equipo que enfrentará a Bolivia y dijo, en relación a la posibilidad de que Mastantuono y Paz compartan minutos en cancha: “Sí, pueden hacerlo. En principio jugaría uno de los dos, es una pista. Los hemos probado y ganas no faltan, lo intentaremos en algún momento”. Por otra parte, también respondió sobre la chance de que la dupla de ataque este conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez y opinó: “En principio sí van a jugar juntos, por lo menos este partido. Es una linda prueba para ver a los dos y ver qué nos pueden aportar. En el futuro veremos, son dos grandes jugadores”.

Así, el DT argentino dejó varias de sus sensaciones respecto al futuro de él y del combinado nacional y lo que se vendrá a partir del fin de la era Messi en la albiceleste.