Lionel Scaloni reveló quién será el próximo capitán de la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Lionel Scaloni se prepara para afrontar una de sus últimas fechas FIFA en caso de que no termine renovando su contrato con la selección argentina que vence el 31 de diciembre. En ese sentido, el técnico de la Albiceleste dio a conocer quién ocupará la capitanía después del retiro de Lionel Messi el próximo 6 de octubre.

“El capitán va a ser Cuti (Romero). Ya era tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar, Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, confirmó en conferencia de prensa después del entrenamiento.

Más tarde, el DT se refirió al último encuentro de Messi con la camiseta argentina y confirmó que habló con él por el partido del 6 de octubre. “Feliz de poder ser parte de eso y de poder disfrutar esa noche. Melancolía pura. Se fue Maradona, Leo va a dejar de jugar, ¿y cuál es el problema? Esto alguna vez pasará, seguro”, destacó.

Al mismo tiempo, puntualizó en la posibilidad de que el jugador del Inter de Miami obtenga su noveno Balón de Oro y aseguró que es el favorito a ganarlo: “Claro que sí, pero no creo que esté muy preocupado con eso. De verdad, no creo que le preocupe mucho. Mientras él esté en una cancha de fútbol, es difícil que no merezca. Aparte no lo decimos solo nosotros, lo dice la mayoría de la gente”.

“Es algo difícil de explicar. Con palabras yo no sabría explicarlo. Es una manera de decir haberlo podido entrenar. Yo lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”, argumentó más tarde sobre Messi.

Por otra parte, Scaloni se refirió también a la posibilidad de renovar su contrato con la seleccióna argentina. “Después del mundial no volvimos a hablar y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Las ganas están, eso es evidente. La AFA ya lo dijo, de nuestra parte, predisposición hay, pero es que no hemos hablado. Todo lo que salga no es real. Cuando hablemos y veamos si podemos llegar a un acuerdo, sería bueno de comunicarlo cuando llegue el momento, para bien o para mal. Si hay ganas”, reveló.