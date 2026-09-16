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Liverpool, con un gol de Mac Allister, venció al Tottenham en la Copa de la Liga

X (@LFC)

Por Redacción

El fútbol de Inglaterra no detiene su curso y esta semana se llevan adelante varios encuentros por la Copa de la Liga inglesa. Entre los partidos más destacados, estuvo Liverpool recibiendo a Tottenham en Anfield, en donde los “reds” se impusieron a los londinenses por 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai para los dirigidos por Andoni Iraola, mientras que para los Spurs descontó Conor Gallagher, pero no le terminó alcanzando para evitar la eliminación de su equipo.

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