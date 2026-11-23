Por la fecha 11 de la Premier League, el equipo dirigido por Andoni Iraola derrotó de manera contundente a Manchester United. En una nueva edición del clásico más importante del fútbol inglés, los locales abrieron el partido a los 10’ gracias al húngaro Szoboszlai, mientras que diez minutos después apareció Wirtz para ampliar la ventaja, en el complemento llegaron los tantos de Ngumoha y Víctor Muñoz, para que Liverpool quede en el cuarto lugar y el United siga sumergido en puestos de descenso con ocho puntos.

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