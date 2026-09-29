Lo borraron en River y marcó el primer gol en la MLS

Giuliano Galoppo convirtió su primer gol en la MLS en el empate 2-2 de Atlanta United frente a New York City FC. El mediocampista, que volvió a ser titular, apareció a los 10 minutos del primer tiempo para marcar el 1-1 parcial.

La acción llegó tras un tiro de esquina: el argentino ingresó por el segundo palo y definió para estrenarse en las redes del fútbol estadounidense. Disputó 86 minutos y dejó el campo poco antes del cierre del encuentro.

Después de haber sido marginado en River y llegar a entrenarse con la banda del container, el futbolista se encuentra a préstamo en Atlanta United hasta mediados de 2027, con una opción de compra. En el conjunto local también tuvo participación otro argentino, Elías Báez, mientras que Nicolás Fernández y Agustín Ojeda jugaron para New York City FC.

river debe definir los contratos de dos futbolistas

En este último mercado de pases, no sin polémica, River hizo una muy profunda renovación de su plantel. Con la llegada de nueve refuerzos y la salida de 15 jugadores, la dirigencia intentó sentar las bases para lo que viene, aunque aún hay detalles por definir.

Por caso, hay dos futbolistas cuyos contratos terminan a fin de año y el club deberá decidir qué hacer con ellos. Más allá de quién se hará cargo del plantel en 2027, ya que se supone que Leonardo Ponzio dejará el puesto de DT cuando termine la participación del Millonario en el actual Clausura, Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria, fundamentalmente, tendrán que tomar una postura respecto a las continuidades de Fausto Vera y Ezequiel Centurión.

El mediocampista surgido de Argentinos Juniors está a préstamo procedente de Atlético Mineiro hasta diciembre.

El acuerdo con el club galo contempla una opción de compra de cuatro millones de dólares.

El caso de Centurión es diferente. El arquero volvió del préstamo en Independiente Rivadavia para pelear por ser el sucesor de Franco Armani, pero, lesionado, se perdió el inicio de este 2026.