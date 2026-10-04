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“Lo de Messi Iba a pasar en algún momento; la verdad ya se lo extraña”

El Cuti le tiró flores a Messi

Por Redacción

Lionel Messi se retira de la Selección y Cristian “Cuti” Romero, el nuevo capitán, habló a corazón abierto sobre su cariño por la Pulga, que dejará el combinado nacional definitivamente tras el amistoso de este martes ante Benín.

“La verdad que ya se extraña en esta fecha FIFA que no esté, obviamente iba a pasar en algún momento pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia. Pero siempre lideró de ese lado, que nunca se puso por delante de nadie. Siempre me emociono con el video que cuando le ganamos a Inglaterra, que toda el mundo lo ovaciona a él y señala al equipo, son detalles que siempre tuvo con nosotros que por eso para mi el futbolista más grande todos los tiempos y encima es una persona brillante”, inició con la emoción a flor de piel.

El Cuti tuvo su primera vez como nuevo capitán de la Selección en el amistoso contra Bolivia y dio a conocer que Messi fue parte de decisión detrás de su designación, colocándole como la primera opción con Emiliano “Dibu” Martínez como segundo y Lautaro Martínez como tercera opción: “También, me eligió que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Pero que lo haya hecho él, junto con el técnico obviamente, es algo hermoso y obviamente que aprendí al lado de él en estos seis o siete años que llevamos juntos”.

Por último, Romero, el actual defensor del Atlético de Madrid, ahondó sobre su amor por Messi y su mayor arrepentimiento de su tiempo junto.

“Yo lo amaba la verdad y después tuve la suerte de llegar a la Selección, empezar a compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la creamos y se me hace difícil. Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto, pero si le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa. Gracias capitán”, explicó el defensor, en un emotivomensaje que dejó en la previa a la despedida de la Albiceleste del mejor jugador de todos los tiempos.

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