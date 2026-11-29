El juvenil surgido de las inferiores albirrojas, dialogó en zona de vestuarios del estadio Centenario y dejó sus sensaciones sobre la caída de Estudiantes a manos de Palmeiras. Visiblemente emocionado, el oriundo de Chascomús comenzó: “El sentimiento es de dolor, de tristeza, son cosas que se me pasan ahora. Lo deseamos mucho, no se pudo dar, dimos todo. Contento por el grupo por haberlo dado todo. Tengo claro que en algún momento vamos a volver”.

Por otra parte, el futbolista de 21 años, dijo: “Este año fue creciendo mucho, aprendiendo de los jugadores con experiencia en el equipo. Queríamos darle esa alegría a ellos, pero no se pudo, nos vamos con mucho dolor, pero hay que seguir ahora”.

En relación al desarrollo del partido, el atacante dio su visión y opinó: “Ellos nos manejaron mucho la pelota, nos hicieron correr mucho, la cancha estaba muy pesada y el calor también. Ellos supieron como jugarnos, nosotros intentamos con la pelota parada, con los espacios que ellos dejaban, pero bueno felicitarlos también porque creo que ellos también son merecedores de esta copa”.

Respecto al hincha albirrojo, opinó: “Se agradece el gran esfuerzo que hacen, por los miles de kilómetros que recorrieron durante toda la temporada. Estoy muy agradecido por el apoyo y les pido disculpas por no poder haberles dado una alegría que también tanto querían”.

En tanto, acerca del DT pincharrata Alexander Medina, manifestó: “Le llegó al grupo, siempre aprendemos cosas nuevas de todo su cuerpo técnico. A mi personalmente me ayudó mucho por volver a la titularidad, volver a jugar”, cerró el joven jugador de Estudiantes.

Así analizó uno de los jugadores que comenzó la final de ayer en el estadio Centenario frente a Palmeiras.