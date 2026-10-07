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El ingenio popular

Los memes más desopilantes de la despedida de Messi

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar los detalles del adiós del rosarino a la Selección

Por Redacción

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina, disputada este martes en el estadio Monumental frente a Benín, trascendió rápidamente el terreno de juego y se trasladó al plano digital, donde los usuarios transformaron los distintos pasajes de la noche en una catarata de memes y bromas en la red social X.

Entre los tópicos más comentados se destacaron las referencias al espectáculo musical de cierre, las especulaciones en torno a la renovación generacional del plantel, los inconvenientes registrados durante el show de drones y las ausencias que llamaron la atención en la lista de convocados.

Uno de los blancos principales de las publicaciones humorísticas fue la actuación de Soledad Pastorutti. La artista santafesina, reconocida por ser una de las preferidas del capitán, formó parte de los números musicales programados para el tramo final de la jornada, un espacio que los internautas aprovecharon para viralizar todo tipo de ocurrencias en la previa de la entrega de obsequios institucional por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A la par de las humoradas sobre los números artísticos, el humor digital también reflejó el clima tenso que se vivió en las tribunas del estadio, donde los insultos y cánticos en contra de Claudio "Chiqui" Tapia fueron replicados con ironía y memes por los usuarios que seguían las alternativas del evento desde las redes.

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