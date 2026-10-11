“Lo va a atajar”: el increíble diálogo del Cacique Medina con Carrillo antes del penal de Depay en la Libertadores

El camino de Estudiantes en la Copa Libertadores dejó momentos de extrema tensión que ahora se revelaron a través de la docuserie La Gloria Eterna (disponible en HBO Max). Uno de los instantes más dramáticos se vivió por el penal errado de Memphis Depay en la última jugada del partido que certificó el pase del Pincha a las semifinales y que dejó un diálogo imperdible entre Alexander Medina y Guido Carrillo.

“Estaba muy cansado al final del partido, realmente estaba muerto”, confesó el delantero sobre el esfuerzo monumental realizado. En medio de esta situación y frente a la ejecución que debía afrontar el delantero neerlandés, el Cacique demostró su fuerte carácter.

El capitán de Estudiantes recordó cómo fue llamado de urgencia por el DT antes del remate: “El Cacique me llama antes del penal, que venga rápido, que me quería decir algo. Y voy corriendo rápido, lo más rápido que podía en ese momento, que no era demasiado rápido. Y me dice: 'Lo va a atajar' (por Fernando Muslera)”. Y agregó más tarde: “Y le digo: '¿Me decís de venir para decirme esto?' 'Lo va a atajar', me dice. Así, a lo loco como es él”.

Por su parte, el Cacique Medina reflexionó sobre lo que significa vestir la camiseta albirroja y el profundo arraigo histórico de la institución: “Estudiantes es estudiantes. Tiene una gran historia, una mística impresionante, y lo ha demostrado a lo largo del tiempo, y sobre todo en esta Copa Libertadores”.

Además, valoró la unión interna del grupo de cara al encuentro contra Flamengo. “Se metió por pasado, por presente, porque hay una comunión muy grande entre la gente, los jugadores, la gente que trabaja en el día a día, los dirigentes, el cuerpo técnico”, explicó.

Con vistas a lo que viene y apelando a esa misma impronta de resiliencia, el cuerpo técnico y el plantel del Pincha buscan reafirmar su mentalidad competitiva. “A partir de ahí, con mucha humildad, con mucho trabajo en el día a día, vamos a ir a afrontar esta semifinal como lo hemos afrontado toda esta Copa Libertadores, con ganas de superar”, sentenció Medina.