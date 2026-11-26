Cuando el Xeneize no la pasaba bien e Independiente Rivadavia parecía insinuar acomodarse mejor en el arranque en la Bombonera, una jugada protagonizada por Sebastián Villa y Ezequiel Bonifacio, hizo estallar el reclamo de los hinchas y los futbolistas del conjunto azul y oro, ya que el centro desde la izquierda del colombiano impactó en el brazo derecho del defensor que se encontraba dentro del área y lo tenía extendido.

Luego de unos segundos, cuando la pelota salió al lateral el VAR comandado por José Carreras llamó e invitó a revisar al juez principal dicha jugada, la cual luego de la revisión correspondiente y la explicación para el público presente, terminó sancionando con penal, que posteriormente sería cambiado por gol por Leandro Paredes para abrir el camino hacia los cuartos de final del campeonato, donde ya espera Gimnasia.

Esto encendió el reclamo de la visita, que a través de su capitán, el delantero paraguayo Arce y Studer se acercaron a reclamar por la sanción arbitral.

El descontento mendocino se incrementó a los 34’, cuando Leandro Lozano le entró fuerte a Matías Fernández, impactando su botín derecho sobre el tobillo derecho del futbolista de la Lepra, jugada que Luis Lobo Medina sancionó con tiro libre y tarjeta amarilla, pero que fue protestada por Berti, que aplaudió irónicamente al árbitro y por varios futbolistas de Independiente Rivadavia, que reclamaron la intervención del VAR.