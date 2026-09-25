Locura por Messi: en dos horas arrasaron con todas las entradas

La despedida de Lionel Messi de la Selección acapara la atención del público argentimo. Tal es así que ayer, en medio del colapso, se agotaron todas las entradas populares disponibles en menos de una hora.

La venta de localidades para el duelo entre la Selección y Benín, del martes 6 de octubre, duelo que marcará el adiós de Messi del equipo nacional, generó un cimbronazo digital. Cientos de usuarios reportaron problemas para ingresar a un expendio que ya anunciaba una hora de “fila virtual” veinte minutos antes de su inicio oficial.

Las populares se vendieron en menos de dos horas y solo quedaban algunas de las ubicaciones más costosas.

Se esperan novedades formales sobre si la AFA resguardó un remanente para abrir una segunda instancia de ventas, o si esto fue todo.

Las entradas más baratas eran las populares, que tenían un valor de 90.000 pesos, mientras que las más caras eran para la platea media San Martín y Belgrano, a 480.000 pesos.

La venta comenzó a las 18 y rápidamente aparecieron las primeras dificultades. Muchos usuarios que habían ingresado a la plataforma quedaron atrapados en una fila virtual que indicaba más de una hora de espera antes de poder acceder a las localidades.

La situación cambió todavía más rápido. Cerca de las 19.28, algunos usuarios ya mostraban que el sistema indicaba que no quedaban entradas disponibles,