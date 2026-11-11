Lorenzo no citó a Álvaro Montero a la Selección y lo critican por “privilegios”

El entrenador Néstor Lorenzo defendió la planificación de la selección de Colombia tras los cuestionamientos del director técnico de Atlético Nacional, Lucas González Vélez, respecto a la ausencia del arquero de Boca, Álvaro Montero, en la lista para la fecha FIFA de noviembre.

El seleccionador argumentó que la decisión obedeció a un cronograma previo y rechazó la existencia de privilegios hacia el club argentino, el cual disputará la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

Según el estratega argentino, la alternancia estuvo pautada con anterioridad, tal como ocurrió en la fase previa cuando prescindió del también arquero Camilo Vargas.

La controversia surgió después del triunfo por 4-3 frente a Pereira el pasado 7 de noviembre, instante en el cual González Vélez recriminó la pérdida de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo para las semifinales de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, previstas para el 10 y 17 de noviembre.

El técnico del conjunto antioqueño calificó de incoherente la obligatoriedad de ceder futbolistas locales en instancias decisivas mientras entidades extranjeras conservan a sus figuras.

Adicionalmente, Lorenzo advirtió sobre la baja de entre ocho y nueve elementos por compromisos internacionales en las categorías absoluta, Sub-20 y Sub-17.

En respuesta a las declaraciones, Lorenzo reprochó que los entrenadores expongan sus reclamos a través de la prensa sin establecer un contacto directo previo.

El exasistente de José Pekerman señaló que Atlético Nacional debe enorgullecerse por el aporte de sus talentos a los combinados nacionales, fruto de su trabajo formativo.

Asimismo, Lorenzo deslindó su responsabilidad sobre el diseño del calendario y criticó la doble exigencia del entorno, al manifestar que la crítica surge tanto por la ausencia de convocados locales como por su inclusión.

El combinado colombiano sostendrá dos encuentros amistosos frente a Chile durante el periodo internacional, con el primer partido como local fijado para el viernes 13 en Cali y el segundo para el martes 17 en Santiago.