La Liga Profesional designó a Nicolás Ramírez para dirigir el compromiso del lunes entre Gimnasia y Newell’s Old Boys por los octavos de final del Torneo Clausura. El juez internacional viene de arbitrajes controvertidos, ya que dirigió la victoria de Boca sobre River (con cuestionamientos millonarios por la expulsión de Martínez Quarta) y al final por el ascenso, con triunfo de Godoy Cruz sobre Tristán Suárez, que protestó el penal que abrió el partido.

Ramírez estará acompañado en el Bosque por los asistentes Miguel Savorani y Hugo Páez, además del Cuarto árbitro, Jorge Broggi. Sebastián Habib estará a cargo del VAR en Ezeiza con la colaboración de Laura Fortunato.

La última vez que Ramírez dirigió al Lobo fue en la victoria sobre Huracán por 2-1 en el Ducó, el pasado 15 de octubre. Esa noche, el local protestó una infracción previa al gol de Nacho Fernández y se retrasó el inicio de la segunda etapa ya que el cuerpo arbitral se sintió amenazado por dirigentes locales. El informe de Ramírez mencionó “insultos y amenazas” de la dirigencia y allegados quemeros.

Los números de Ramírez dirigiendo al Lobo son absolutamente equilibrados, ya que Gimansia ganó tres partidos, sus rivales también se impusieron tres veces y el restante encuentro terminó igualado.

Al margen de cualquier situación externa, el plantel albiazul continúa con los entrenamientos en Estancia Chica con la particularidad de que Ariel Pereyra dispuso una jornada libre para hoy. Los jugadores se reencontrarán mañana en Abasto para continuar con las prácticas hasta desembocar en el compromiso del lunes a las 17.00 ante Newell’s en el Bosque.

En la previa de este encuentro hubo una de cal y una de arena desde lo físico, aunque sin afectar al equipo que piensa Ariel Pereyra para comenzar el cotejo ante la Lepra. La buena noticia es la recuperación de Agustín Colazo, quien convirtió para los suplentes en el amistoso frente a River Plate y ya está recuperado de una lesión muscular que lo marginó de varios partidos. La mala fue la confirmación de que Nicolás Barros Schelotto será baja por una ruptura fibrilar en el cuádriceps izquierdo que posiblemente lo deje afuera por el resto de la competencia.

En relación al último partido ante Belgrano, Gimansia tendrá tres variantes, ya que Alexis Steimbach -cumplida la fecha de suspensión por la roja ante Estudiantes en Río Cuarto- jugará por Pablo Aguiar, Pedro Silva Torrejón volverá a su puesto en lugar de Matías Melluso e Ignacio Fernández, ya sin riesgo de una suspensión por acumulación de amarillas, reemplazará a Nicolás Barros Schelotto.

De esta manera, los titulares triperos serán Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.

Los abonados tienen reservadas sus plateas hasta el viernes

Ya están a la venta las localidades para el lunes sin los valores promocionales. Así, la general para socios tiene un valor de 35 mil pesos y las plateas tuvieron un incremento de 10 mil pesos cada una de acuerdo a los valores originales. Los abonados tendrán reservada su ubicación hasta el viernes inclusive y luego -de no efectivizarse el pago- saldrá a la venta para socios.