Los canallas y un frustrado festejo antes de tiempo

Rosario Central tenía que ganar y ganó. Superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto pero en el final se frustró su festejo ante el agónico triunfo de Boca, y debió conformarse con el segundo puesto en la Tabla Anual.

El equipo rosarino se impuso por los goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, uno en cada tiempo y sus hinchas ya festejaban alborozados, pero todo cambió en un instante, por la victoria de Boca sobre Defensa y Justicia.

Mientras jugadores, hinchas y dirigentes de Rosario Central festejaban el título con la victoria en el Gigante, Boca le ganó de manera agónica a Defensa y Justicia con un gol del ecuatoriano Enner Valencia a los 96 minutos, cuando muchos hinchas canallas habían invadido el campo de juego pensando en que el partido en la Bombonera había finalizado.

De esta manera, Rosario Central se quedó con las manos vacías y no pudo gritar campeón dentro de la cancha, luego del polémico título por la Tabla Anual de 2025, que no estaba anunciado previamente, a diferencia de lo que sucedió este año. Ahora, el equipo de Jorge Almirón buscará revancha en el Clausura.