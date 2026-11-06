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Las entradas tendrán un valor de 95 dólares

Los detalles de la venta de generales para la final

La comercialización inicia hoy a las 10, a través de la plataforma oficial de Conmebol, con prioridad según el ranking de socios
a partir de las 10 comienza la venta de entradas generales / @edelp

Por Redacción

Llegó el día. Hoy, desde las 10, comenzará la venta de entradas genealres para la final de la Copa Libertadores, que Estudiantes disputará el 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario. La comercialización se realizará a través de la plataforma oficial de CONMEBOL y tendrá prioridad según el ranking de socios. Tendrán un valor de 95 dólares y corresponderán a la tribuna Ámsterdam.

La venta estará organizada en cuatro ventanas de prioridad, determinadas por el puntaje de cada socio. Para la primera instancia, los rangos establecidos van de 1.000 a 546 puntos para Socios Generales y de 1.000 a 363 para Socios del Interior. Las tres ventanas restantes estarán sujetas a la disponibilidad de localidades.

Desde el club aclararon que quienes estén incluidos en los rangos de la primera ventana tendrán disponibilidad garantizada. En cambio, las posibilidades de acceso en las siguientes etapas dependerán de los remanentes.

En cuanto a los medios de pago, se podrán utilizar tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Diners, además de las plataformas Prex y Global66.

Otro aspecto importante tiene que ver con el registro en ElevenTickets. Cada persona que sea titular de una entrada deberá contar con un usuario propio, independientemente de quién realice la compra o de su edad. Además, no se podrá utilizar una misma dirección de correo electrónico para registrar a distintos usuarios.

Por último, las entradas serán digitales y estarán disponibles a través de la aplicación oficial LIBERTADORES Tickets. Los códigos QR se habilitarán a partir de las 72 horas previas al juego.

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