Luego del sufrifo triunfo ante Italia en Génova, Los Pumas cierran su participación en la primera fase de la Nations Championship ante Francia, mañana a las 17:10 (hora argentina), en el Stade de France, en París.

Felipe Contepomi dispuso de siete cambios en el equipo titular respecto al partido ante Italia. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular. Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro. Isa será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y será el N°7. En cuanto a los backs, los platenses Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar de Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy pasará a jugar como N° 14.

El equipo será Boris Wenger; Julián Montoya, Francisco Moreno; Guido Petti, Tomás Lavanini; Juan Martín González, Juan Martín Scelzo; – 4 caps, Facundo Isa; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy; Gerónimo Prsciantelli.

Francia llega a este duelo tras vencer 21-19 a Sudáfrica, actual bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder de la tabla de posiciones del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.

Historial

En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.