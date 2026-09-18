Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Elmartes próximo habrá una nueva audiencia

Los empleados mens sana recibieron solo el 25% del salario del mes de agosto

la sede social de gimnasia / x

Por Redacción

El miércoles por la noche, los empleados enrolados en el gremio Utedyc recibieron el depósito del 25% del salario correspondiente al mes de agosto. La deuda es mayor en el área de Deportes y con el personal médico, que recién recibieron dinero del sueldo de julio.

El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la cual el club, representado por el secretario general Pablo Storino y el revisor de cuentas Miguel Tagliaferro, manifestó que la CD estaba buscando “las soluciones financieras para cumplir el pago de salarios”.

El reclamo del gremio es por la totalidad de los sueldos y otras cuestiones como la revisión de categorías del personal de maestranza y el pago de un adicional a utilería, además de la liquidación de horas extras y adicionales a todo el staff de profesores e instructores de la institución. En tanto que ayer, a los empleados les pagaron otro 10%.

El martes próximo habrá una nueva audiencia presencial entre las partes en el Ministerio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?