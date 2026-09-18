Los empleados mens sana recibieron solo el 25% del salario del mes de agosto

El miércoles por la noche, los empleados enrolados en el gremio Utedyc recibieron el depósito del 25% del salario correspondiente al mes de agosto. La deuda es mayor en el área de Deportes y con el personal médico, que recién recibieron dinero del sueldo de julio.

El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la cual el club, representado por el secretario general Pablo Storino y el revisor de cuentas Miguel Tagliaferro, manifestó que la CD estaba buscando “las soluciones financieras para cumplir el pago de salarios”.

El reclamo del gremio es por la totalidad de los sueldos y otras cuestiones como la revisión de categorías del personal de maestranza y el pago de un adicional a utilería, además de la liquidación de horas extras y adicionales a todo el staff de profesores e instructores de la institución. En tanto que ayer, a los empleados les pagaron otro 10%.

El martes próximo habrá una nueva audiencia presencial entre las partes en el Ministerio.