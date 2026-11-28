En la previa de la final de la Copa Libertadores, los simpatizantes del Pincha se hicieron sentir en la rambla de Montevideo. Hubo cruces de canciones con los brasileños, aunque por ahora la convivencia se desarrolla en paz.

Los hinchas de Estudiantes comenzaron a copar el Fan Fest de Montevideo, en la antesala de la gran final de la Copa Libertadores que el equipo platense disputará este sábado frente a Palmeiras, desde las 17, en el Estadio Centenario. El punto de encuentro reunió a simpatizantes de ambos clubes y tuvo como protagonistas los tradicionales duelos de cantitos entre argentinos y brasileños.

La actividad se desarrolla en el marco de Libertadores Experience, el espacio organizado por la Conmebol en la rambla de Montevideo, en el predio ubicado frente al Club de Golf. Allí, los hinchas del Pincha y del conjunto paulista comparten la previa de la definición, con canciones, banderas y muestras de aliento para sus equipos.

Por el momento, más allá de la rivalidad futbolística y los cruces de canciones, la convivencia entre ambas parcialidades se desarrolla en paz.

El Fan Fest abrió sus puertas el miércoles 25 y continuará hasta este viernes 27, entre las 16 y las 22. La propuesta incluye actividades recreativas, música y gastronomía, además de distintos espacios para que los aficionados puedan vivir la previa de la final.