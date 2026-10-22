Las camisetas del Pincha se multiplican en Barra de Tijuca y Copacabana, mientras siguen llegando simpatizantes desde Buenos Aires. El club informó los accesos al Maracaná y el punto de encuentro para el traslado de esta noche.

A pocas horas de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores ante Flamengo, los hinchas de Estudiantes siguen copando Río de Janeiro. Con el correr de las horas, las camisetas albirrojas se multiplican en las calles de la ciudad brasileña, especialmente en Barra de Tijuca, donde se encuentra el hotel en el que se hospeda el plantel, y en la tradicional zona de Copacabana.

El movimiento también se hizo sentir desde temprano en los aeropuertos. En los vuelos de línea y chárter que arribaron durante la mañana desde Ezeiza y Aeroparque hasta Galeão, el aeropuerto internacional de Río, fue habitual ver simpatizantes del Pincha con sus camisetas y escuchar los primeros cánticos en la previa de un partido decisivo.

La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro, en el que Estudiantes buscará conseguir el pase a la final de la Copa Libertadores. Después del empate sin goles en La Plata, el equipo platense se jugará la clasificación en el mítico estadio Maracaná, acompañado por miles de hinchas que viajaron para estar presentes en una noche clave.

Los accesos al Maracaná y el operativo para los hinchas

En este contexto, Estudiantes difundió este jueves información oficial para los simpatizantes que asistirán al partido. El club indicó que el ingreso al Maracaná será por la Puerta B, junto a la Puerta 10, sobre la calle Eurico Rabelo. El acceso estará habilitado desde las 18.30.

Además, recordó que los actos de racismo, discriminación o xenofobia constituyen delitos y pueden tener consecuencias penales, de acuerdo con la legislación vigente en Brasil.

Por otra parte, el club informó que el punto de encuentro para organizar el traslado al estadio será el Parque Olímpico, a partir de las 16.30. Según las indicaciones de las fuerzas de seguridad, los hinchas deberán llegar hasta allí en autobuses o furgonetas, ya que no se podrá brindar escolta a los automóviles particulares.

Con el correr de las horas, Río se tiñe cada vez más de rojo y blanco. Estudiantes se prepara para afrontar una de las citas más importantes de los últimos años, con el sueño de volver a una final continental y el respaldo de una multitud que quiere hacerse sentir en el Maracaná.