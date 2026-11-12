Los hinchas de Estudiantes ya están en Córdoba: ingreso al estadio y más

La ilusión de Estudiantes también se juega en las tribunas y a horas de la gran final, los hinchas albirrojos comenzaron a llegar a Córdoba para acompañar al equipo en una jornada que puede dejar una nueva estrella: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, en cancha de Belgrano.

Desde La Plata y distintos puntos del país, los Pinchas emprendieron el viaje con la ilusión de estar cerca del equipo en una definición trascendental. Banderas y camisetas forman parte del paisaje de una movilización que vuelve a demostrar el acompañamiento de la gente en una instancia decisiva.

De cara al encuentro, la organización informó que las puertas del estadio estarán habilitadas desde las 17. Los hinchas podrán ingresar por la zona de la Costanera y dirigirse hacia los sectores correspondientes según la ubicación de sus entradas.

Para quienes tienen populares, el acceso a la Popular Norte será por la intersección de las calles Bautista Mestre y La Tablada, a través de los portones 1, 2 y 3.

En tanto, los que concurran a las plateas deberán ingresar por Bautista Mestre y Hualfín, utilizando los portones 16 y 17.

Además, se recordó que será obligatorio presentar el DNI para acceder al estadio, por lo que se recomienda a los hinchas llevar la documentación y verificar previamente el sector asignado en sus entradas.