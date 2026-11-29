Con bombos, trompetas, banderas y sombrillas azul y blanco, una multitud de hinchas de Gimnasia se reunieron en la esquina de 44 y 158 para aguardar el paso del plantel y brindarle un respaldo masivo en la previa del cruce ante Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El clima de banderazo y acompañamiento popular se sintió con fuerza bajo el sol: simpatizantes de distintas edades, familias enteras y agrupaciones triperas —con camisetas, estandartes y percusión en vivo— transformaron el cruce en un punto de encuentro para cargar de energía al equipo dirigido por Ariel Pereyra antes de viajar hacia La Bombonera.

El apoyo de los hinchas en 44 y 158 funciona como un envión anímico clave para un plantel que llega entonado tras eliminar a Newell's por 4-2 en tiempo suplementario, con Ignacio Fernández como una de las figuras y goles surgidos de la cantera albiazul.

La convocatoria en las calles platenses volvió a dejar en claro el vínculo incondicional de la gente del Lobo en las instancias decisivas del campeonato, acompañando el sueño de meterse entre los cuatro mejores del certamen doméstico.

El encuentro entre Boca y Gimnasia por los cuartos de final del Clausura se juega desde las 20:30 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), con arbitraje de Darío Herrera, Germán Delfino en el VAR y televisación de TNT Sports Premium.